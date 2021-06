Dieses Hochhaus im Korb ist der kleine Bruder des Oakwood Timber Tower, den die Architekten gemeinsam mit der University of Cambridge für das Londoner Barbican Estate entworfen haben. Während der Turm jenseits des Ärmelkanals über 300 Meter in den Himmel ragen soll, ist der ovale Tower in Den Haag mit einer Höhe von 130 Metern geplant. Damit wird er mit dem in Eindhoven entstehenden Projekt The Dutch Mountains auf Augenhöhe sein. Auftraggeber von The Lodge ist der niederländische Entwickler Provast, der für seinen Bau den Titel „Höchster Massivholz-Tower der Welt“ beansprucht.

Flechtstruktur aus Glulam

Das Spektakuläre an diesem Entwurf ist die äußere Flechtstruktur des Turms. Sie besteht aus schräg verlaufenden Streben aus sogenanntem Glulam. Die Abkürzung steht für Glued Laminated Timber, das ist Brettschichtholz, dessen Lagen – im Gegensatz zum Brettsprerrholz (CLT) – in gleicher Faserrichtung verleimt sind. Der Entwurf beruht auf entsprechenden Materialstudien, die das Designteam gemeinsam mit Wissenschaftlern des Centre for Natural Material Innovation in Cambridge und Smith and Wallwork Engineers durchgeführt haben.