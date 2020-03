Haus in der Düne

Das Projekt erinnert an das spektakuläre Haus im Felsen von Architekt Amen Kandalgaonkar, der – zumindest in seinen Renderings – einen Stein-Monolithen wohnbar gemacht hat. Auch der Künstler César Manrique kommt einem in den Sinn. Er verpflanzte auf seiner Heimatinsel Lanzarote ganze Wohnlandschaften in vulkanische Lavablasen.