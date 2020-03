Der teuerste Schuppen der Welt

Ob das neue Kulturzentrum allerdings schafft, was all den gigantischen Investitionen in Hudson Yards bisher verwehrt blieb, bleibt abzuwarten. Denn noch ernten Projekt und Stadtviertel – neben spärlichem Lob – nach wie vor in erster Linie Kritik.

So titelte die „ New York Times“ einen Artikel über The Shed mit „Ein Spielplatz für das eine Prozent, ein Kunst-Zentrum für den Rest von uns“. Autorin Ginia Bellafante sieht eher zahlungskräftige Touristen als Besucher des ungeliebten Viertels und bezeichnet The Shed als „das sehr großzügige Geburtstagsgeschenk, das du von dem reichen Mann bekommst, der dir deine Frau gestohlen hat“.

Lob, Kritik und Zukunftshoffnung

Allerdings: Bellafante verweist auch auf den gemäßigten Preis der Tagestickets, das günstige Restaurant Cedric’s in der Lobby, sozialkritische Performances in der Programmliste und die Buchhandlung im Haus, die unter anderem eine Kolumnensammlung aus der „Village Voice“ der 1980er Jahre bietet. Thema dieser Chronik: Das Ende der New Yorker Avantgarde-Szene und der Triumph von Vulgarität, Konsum und schlechtem Geschmack.

Derlei im millionenteuren neuen Architekturwunder zu finden, dürfte viele New Yorker überraschen. Ob es sie für The Shed begeistern kann, wird sich weisen. Noch sind die Meinungen geteilt, wie ein Artikel der „ Washington Post“ verdeutlicht. Denn dort hieß es: „The Shed ist der einzige Grund nach Hudson Yards zu gehen – in New York’s meist gehasstes neues Viertel“.

Text: Elisabeth SchneyderFotos: The Shed

