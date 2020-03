Die große Ei-volution

Angefangen hat damit sogar noch der Vater der Idee selbst: Arne Jacobsen legte bald nach seinem Ei weitere – und stellte dem Egg- auch noch den Swan- und den Drop-Chair als Geschwister zur Seite. Dann aber folgten die darauf aufbauenden Konzepte: Jenes von Henrik Thor-Larsen, auf dem die beiden Hollywood-Stars filmreif Platz nahmen. Oder das von Eero Aarnio, der das Ei sogar hängend oder gar ohne Füße, also kugelnd, in Szene setzte. Und heute werden unterschiedliche Ausprägungen von bekannten und unbekannten Labels, in Ausführungen aus Leder, Kunststoff oder sogar Rattan zu hohen und niedrigen Preisen feilgeboten.

Wenn das Original nachlegt

Doch pünktlich zum 60. Geburtstag vor wenigen Monaten hat nun auch das Original in seiner Entwicklung einen weiteren Schritt nach oben gemacht: Hersteller Fritz Hansen legte das Ei in einer exklusiven Sonderkollektion mit einer limitierten Zahl von 1958 Stück – der Jahreszahl in dem das erste Modell auf den Mark kam – auf. Jedes Stück ist mit einer nummerierten Geburtstags-Gravur versehen und der Bezug dieser Geburtstagskollektion ist aus besonders exklusivem Leder.

Dessen Patina verändert sich über die Jahre hinweg. Ein Effekt, der bloß für diese Edition eigens gewählt wurde. Schließlich soll der Sessel im Lauf der Zeit die Aura seines Zuhauses widerspiegeln und zu einem persönlichen Designobjekt werden. Seine Eivolution also als nahezu lebendiger „Mitbewohner“ für immer weiterführen.

Text: Johannes StühlingerBilder: Fritz Hansen

Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.