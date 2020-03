Ab in den Schuppen!

Und diese haben ihre Wurzeln in der Familienbiografie: Viele Jahre hatte das Ehepaar mit seinen zwei Kindern in den USA gelebt und offenbar an den dort üblichen Schuppen-Konstruktionen Gefallen gefunden. "Die Eigentümer kamen zunächst mit dem Auftrag zu uns, eine 'amerikanische Scheune' zu entwerfen", erinnert sich Paul Uhlmann an den Erstkontakt. Allerdings einigte man sich schlussendlich darauf, die Idee der Scheune nicht bloß aufzugreifen, sondern zusätzlich voranzutreiben.

Schuppen 2.0

Paul Uhlmann führt weiter aus: "Die geschwungene Scheunenform interpretiert nun eine Standardgiebelform, wie sie bei lokalen Schuppen und Scheunen zu finden ist neu.“ Man hat also nicht – wie in der Architektur derzeit ziemlich hip – einfach lokale, regionalen Formen integriert. Stattdessen wurden die bestehenden Details schlichtweg so adaptiert, dass sich diese besser in die vorherrschenden Landschaft einbetten und gleichzeitig auch aus ihr hervorstechen.

„Die Aussagekraft einer einzelnen Form kommt im australischen Busch besonders gut zur Geltung, da die Gegend meist recht frei und locker geformt ist“, schildert Uhlmann seinen Zugang zum finalen Konzept von „The Barn“, wie das Projekt – wenig überraschend – auch offiziell heißt (zu Deutsch „Die Scheune“). Nachsatz: „So bildet eine einzelne Form oft schon einen starken Kontrast zur Kulisse. Das war unser Anliegen.“