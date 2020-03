Alles andere als auf dem Holzweg

Haut steht auch für Haute Couture: „Designed Customized Architecture”, also maßgeschneidertes Wohnen. Die Erstkäufer hatten uneingeschränkte Wahlfreiheit in Bezug auf Wohnungsgröße, Lage von Räumen, auch mit doppelter Höhe, sowie Freiflächen. Da nur die Innenwände tragend sind, bietet sich die Außenseite für deckenhohe Fenster an. Damit genießen die Bewohner einen fantastischen Ausblick auf die Amstel und die Umgebung.

Unregelmäßiges Balkonmuster

Die Balkone sind als freitragende Strukturen konzipiert, die scheinbar nach Zufallsprinzip in die Fassade hinein- und hinausgeschoben worden und angeordnet sind. Die Fassade insgesamt mutet schnörkellos an. Gleichzeitig wirken die Holzdecken der Balkone und die großen Überhänge sehr ausdrucksstark.