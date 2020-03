Der neue Central Park Tower verspricht Luxus pur und ist mit 472,44 Metern das höchste Wohnhaus der Welt. Ab sieben Millionen Euro für ein Zwei-Zimmer-Apartment sind Sie dabei!

Exklusiv shoppen kann man dort bereits seit Herbst 2019. Denn der siebenstöckige Flagship-Store der Kaufhaus-Kette Nordstrom in der Basis des Gebäudes wurde eröffnet, ehe die Arbeiten in den „Oberstübchen“ des neuen Central Park Tower ins Finale gingen. Auch der Verkauf der Apartments dieses derzeit höchsten Wohnhauses der Welt hat längst begonnen. Und in Kürze wird auch der letzte Schliff am 472,44 Meter gen Himmel ragenden Wolkenkratzer erledigt sein. Eines ist er in jedem Fall: Ein neues Wahrzeichen an Manhattans „Billionaire's Row“, das mit 131 Stockwerken, 179 Luxusresidenzen und New Yorks höchstem privaten Club für Aufsehen sorgt.

„Sternstunde der Baukunst“

Das in der West 57th Street gelegene Gebäude sei „die Quintessenz des New Yorker Wolkenkratzers“, propagiert Projekt-Entwickler Extell Development Company. Der Central Park Tower biete unvergleichlichen Ausblick, exquisite Architektur, elegante Ausführung und beispiellose Service-Qualität. Extell-Gründer Gary Barnett war beim offiziellen Bauabschluss nicht um Superlative verlegen: „Ohne die Mitwirkung der weltweit talentiertesten Architekten, Ingenieure und Designer hätten wir dieses Niveau nicht erreichen können. Der Central Park Tower ist eine Sternstunde der Baukunst – in New York und in der ganzen Welt“.