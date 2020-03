Heatherwick baut mit 1.000 Bäumen

Hier trifft die Redensart „Nomen est omen“ ins Schwarze. Exakter ausgedrückt, ins Grüne: „1.000 Trees“ nennt das britische Studio Heatherwick sein derzeit in Shanghai entstehendes Projekt. Und aus der klippenartigen Fassade des gewaltigen Mixed-Use-Komplexes wächst wirklich ein junger Wald, wie aktuelle Bilder zeigen.

Fassade wird zum Wald

Der für den Entwickler Tian An China entworfene Neubau befindet sich in einem 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernten Wohngebiet. Das 15 Hektar große Gelände grenzt direkt an Shanghais Kunstviertel M50 und einen öffentlichen Park.

„1.000 Trees“ selbst besteht aus zwei baumbedeckten „Bergen“ mit Hunderten von stützenden Säulen. Was sonst für gewöhnlich verdeckt wird, führten die Heatherwick Architekten hier einer anderen Bestimmung zu: Die Säulen wurden als Pflanzentöpfe konzipiert, die jeweils mehrere Bäume tragen.