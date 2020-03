Feuer am Wasser: Chinas Watergate

Somit sind wir auch schon beim wesentlichen Gedankenspiel der Architekten angelangt: Je nach Blickwinkel verändert das Objekt nämlich seine Form – und erzählt jeweils ein andere Geschichte. Stellt man das Gebäude etwa auf den Kopf, wird es – mit ausreichend Phantasie – zu einer Gans, die in die Ferne fliegt.

Der Hintergrund zu diesem Bild liegt erneut viele Jahrtausende hinter uns. In der alten chinesischen Poesie galt Hangyang als Winterquartier für Wildgänse, die der Kälte des Nordens entkamen. Dieser Umstand brachte der Stadt gar den Spitznamen "Wildgänse-Stadt" ein.

Gans oder gar nicht

Traditionell weist die Wildgans in China zudem auf einen jahreszeitlichen Wechsel hin, trägt aber auch eine Botschaft der Liebe aus der Ferne mit sich. Und diese ist wiederum: feurig.

Doch damit nicht genug der Metaphern! Würde nun eine Gans über das Bauwerk hinwegfliegen, so hätte sie wiederum einen gänzlich anderen Blick auf das Objekt. Vogelperspektive, also. Von oben sehen die zentralen Türme des Gebäudes jedoch weder nach Gänsen noch nach Feuerzungen aus, sondern wie ein schmaler Wasserstrom, der durch zwei Landstücke fließt. So gesehen ist das Werk ein Tor aus Wasser am Wasser – ein "Watergate", wie bereits augenzwinkernd gewitzelt wird.

Jedenfalls ist die Wasseridee eine Hommage an die geografische Lage der Stadt, die eben vom Fluss Xiangjiang geteilt wird. Aber auch eine Hommage an ihren konvergenten Geist, betonen die Architekten: Hangyang sei eine Stadt, in der Alt und Neu, Kultur und Moderne in vielerlei Hinsicht zusammenfließen. Und jetzt eben auch Feuer und Wasser.