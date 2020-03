Junge Ideen für alte Industrieanlagen

Zudem hat die Austragungsregion des Wettbewerbs ihrerseits einiges zu bieten. Man hat hier viel Erfahrung mit der Realisierung von Projekten im öffentlichen Raum. Ebenso, was Bauten für die Allgemeinheit betrifft, an deren Konzeption häufig junge Architekten beteiligt waren. Das von der Republik Tatarstan initiierte Programm zur Entwicklung des öffentlichen Raums wurde 2019 als erstes Projekt in Russland mit dem Aga-Khan-Preis für Architektur ausgezeichnet.

Gute Gründe, sowohl der Biennale und ihrem Austragungsort, als auch den Ideen der jungen russischen Architekten Aufmerksamkeit zu schenken.

Text: Elisabeth SchneyderBilder: The Institute for Urban Development of the Republic of Tatarstan

