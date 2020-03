Henning Larsen „reanimiert“ Brüssel

„Ähnlich wie Brüssel dazu neigt, sich selbst zu verändern, geht es bei unserer Vision darum, Zugänglichkeit und Durchlässigkeit zu schaffen. Die zur Straße gerichteten Gebäudefronten kombinieren neues Design mit bestehender Architektur. Zwischenräume eröffnen freien Blick in die grüne Oase im Zentrum“, schildert Architekt Jacob Kurek. Der neue Komplex werde den Bewohnern schönen Ausblick und Lebensqualität bieten. Er sei „die ruhige Kehrseite und der skandinavische Einfluss auf das geschäftige städtische Treiben am Place de Brouckère."

Dänische Stadtentwicklungs-Expertise

Das Kopenhagener Büro Henning Larsen hat Erfahrung mit Stadtentwicklungsprojekten. So arbeiten die dänischen Experten derzeit etwa auch an der Mission Rock-Entwicklung in San Francisco, an Etobicoke Civic Center und Plaza in Toronto, sowie am Großprojekt NØRR Saint Denis in Paris. Dass die Architekten großen Wert auf nachhaltige Lösungen legen, zeigt etwa ihr Entwurf für das aus Holz designte Dorf „Fælledby“ unweit von Kopenhagens Zentrum. Und bei der Revitalisierung der Kaiserlichen Werft in Danzig bemüht sich das Henning Larsen Team – wie auch in Brüssel – gezielt um Verkehrsberuhigung und Fußgänger-Freundlichkeit.

Brouck'R und die wachsende Fußgängerzone sollen nun Brüssel um einen neuen, lebenswerten Anziehungspunkt bereichern – ganz im Sinne der Stadtväter des Hauptsitzes der Europäischen Union, die ihre Jahre lang vergraulten Bürger zurück ins Herz der Metropole holen wollen.

Text: Elisabeth Schneyder

Bilder: Henning Larsen

