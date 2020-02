Das Pool-Duell: Dubai vs. London

Wenn man die Sache kurz sickern lässt, wirkt sie sowohl in London als auch in Dubai verstörend: Im Herzen einer Stadt, in der Wohnfläche so rar ist wie in der Wüste Wasser, will man einen der höchsten und größten Pools der Welt errichten. Und umgekehrt: Im Herzen einer Wüste, in der Wasser so rar ist wie in London Wohnfläche, … Sie wissen schon.

Po(o)larisierend

Nichtsdestotrotz: Sowohl in London als auch in Dubai wachsen gerade zwei Hotel-Wolkenkratzer in den Himmel, die es nicht in sich haben – sondern auf sich. Auf den Dächern beider Objekte werden spektakuläre Infinity-Pools buchstäblich für Aufsehen sorgen. Und so ist es nur logisch, dass beide Bauten schon im Vorfeld den Titel „Spektakulärster Pool der Welt“ für sich reklamieren.