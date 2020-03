Zukunfts-Idee „Wohnen auf See“

Im Februar 2020 wurde in der Antarktis erstmals eine Temperatur von 20,75 Grad gemessen. Gefährliche Wärme, die nicht nur Forschern kalten Schweiß aus den Poren treibt: Laut einer in Earth System Dynamics veröffentlichten Studie könnte die Eisschmelze den Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um 58 Zentimeter steigen lassen. Küstenmetropolen wie Shanghai, Hamburg oder New York droht damit eine düstere Zukunft. Dies rückt eine eigentlich für Luxus-Hotellerie gedachte Idee in ein neues Licht: Architekt Gianluca Santosuossos HYPERcay-Projekt, das Wohnen auf See verlockend macht. Durch eine autarke, nachhaltige Anlage, die sich frei auf dem Wasser bewegt.

Schwimmendes „Rückgrat“ HYPERcay

Alles begann vor einigen Jahren mit Santosuossos MORPHotel-Entwurf. Der italienische Architekt wollte damit ein neues Luxushotel-Erlebnis designen. Das Projekt sollte quasi die Lücke zwischen Kreuzfahrtschiff und Fünf-Sterne-Strandresorts schließen. Vor dem Hintergrund aktueller Studien zu Klimawandel und Erderwärmung, machten sich Santosuosso und sein Team daran, die Idee weiterzuentwickeln. Das Ergebnis dieser zweiten Phase ist HYPERcay: Eine ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtete schwimmende Struktur, deren Aufbau ans Rückgrat eines Säugetiers erinnert.