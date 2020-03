Hotel mit Flower Power

Vo Trong Nghia, der am Nagoya Institute of Technology in Tokio Architektur studierte, hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Heimatland grüner zu machen. Egal ob Farming Kindergarten oder grünes Microhaus für urbane Ballungszentren, der Architekt macht nachhaltiges Design zu seiner Hauptpriorität. Dazu eint er lokale Materialien und traditionelles Handwerk mit zeitgemäßer Bauweise und Ästhetik. Beim 2019 eröffneten Chicland Hotel in Danang ist ihm das auch im großen Maßstab gelungen.

Grüne Ikone an der Strandpromenade

Die besonderen Vorgaben für das Bauvorhaben – darunter eine Grundfläche mit einer maximalen Breite von 17 Metern – brachten den Architekten zum Volumen eines extrem schmalen Turms und einem durchdachten Grundriss. Die gesamte Technik und Infrastruktur des Hotels wurde an die Nordseite verlagert. Hier entsteht in naher Zukunft ein weiterer Hochbau, der die Aussicht in Zukunft stören würde.