Neues Mekka für Cineasten

Neues Wahrzeichen von Hollywood

Details zum Entwurf des italienischen Star-Architekten Renzo Piano wurden der Öffentlichkeit Ende 2017 vorgestellt. Es sieht nicht nur den Museums-Trakt sondern auch ein Lichtspielhaus in Form einer riesigen Glaskugel vor. Renzo Piano machte unter anderem mit dem Londoner Wolkenkratzer „The Shard” von sich reden. Und der Stararchitekt hat die Parkapartments am Belvedere in Wien entworfen.

Sobald es der Menschheit offen steht, wird das neue Wahrzeichen Kaliforniens an einer der wichtigsten Ost-West-Achsen von Los Angeles auf knapp 30.000 Quadratmetern Fläche, über sechs Stockwerke und den Kuppelbau verteilt, Einblicke in die Welt des Films vermitteln. Der Gast kann einen Blick hinter die Kulissen werfen, Requisiten, Attrappen, Bühnenbilder etc. bewundern. Laut Pressemitteilung wird es das umfassendste Filmmuseum der Welt beherbergen.