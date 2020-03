Wohnen in einer Wassermelone

Spätestens von diesem Satz an wusste der 37-jährige Farb-Freak, dass er sich bei diesem Projekt wahrlich austoben durfte. Das tat Furman denn auch – und erschuf eine Wunderwelt aus Erdbeer, Pistazie, Flieder und allem, was die Pastell-Palette sonst noch hergibt. Ungewöhnliche Materialien und Texturen kommen freilich genau so zum Zug, wie bauliche Maßnahmen.

Optische Täuschungen

Fangen wir gleich bei diesen an: Um das Raumgefühl zu verbessern, hob Furman an vielen Stellen die Decken an und schuf damit eine komplexe Deckenlandschaft. Die Deckenbalken versah er mit cremeweißer Strukturtapete; dass die so entstandenen Höhenunterschiede nicht weiter auffallen, liegt daran, dass sich das Auge auf die intensiven Farben der Umgebung konzentriert.