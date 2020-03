Gegenschall: Neue Technik verbannt Straßenlärm

Die neue Technik sei ein gutes Beispiel für jene Innovationen, die der NTU im Rahmen ihrer „Smart Campus“-Initiative am Herzen liegen: Nachhaltige technologische Lösungen mit dem Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. In diesem Fall kein leichtes Unterfangen, wie Gan Woon Seng betont: „Was wir erreicht haben ist technologisch weitaus diffiziler als Geräuschkompensation in Kopfhörern. Schließlich müssen wir Lärm in großer, offener Umgebung kontrollieren statt nur rund ums Ohr“. Weitere Verbesserungsschritte sollen die Geräte künftig noch effizienter, leichter und kleiner werden lassen.

Mit 3D-Druck auf dem Weg zur Marktreife

Ein Datum für die Markteinführung des Prototyps steht zwar noch nicht fest. Doch die Hi-Tech-Rettung vor quälendem Krach soll sehr bald verfügbar werden, wie NTU-Pressesprecher Nur Amin Shah in Aussicht stellt: „Wir arbeiten jetzt gemeinsam mit Industriepartnern an einem wirtschaftlich umsetzbaren Weg den Prototyp auf dem Markt zu bringen“. Erklärtes Ziel sei es, das Noise Cancelling System auch für Privatpersonen leistbar zu machen: „Derzeit wird das Gerüst der Einheiten rasch und kostengünstig im 3D-Druckverfahren hergestellt“.

Mit an Bord bei Entwicklung und Markteinführung der Innovation sind die britische University of Southampton und Japans Tottori Universität. Auch Singapurs Ministerium für Landesentwicklung und die „National Research Foundation“ im Büro des Premierministers unterstützen das Projekt. Gute Aussichten also für all jene, die derzeit von Außenlärm geplagt auf Lösungen hoffen. Die Chancen, dass neue Technik ihr Zuhause bald zur Ruhe-Oase machen kann, steigen.

Text: Elisabeth Schneyder

Bilder: Nanyang Technical University und GettyImages

