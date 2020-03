Vier gewinnt!

The Core wurde vom international geschätzten Interior Magazin Frame prämiert. Das Magazin zeichnet jährlich das beste Konzept für diverse Kategorien aus. The Core überzeugte in der Kategorie Großraumbüro.

Arbeitsstil als Maßstab

Ramon Beijen, Creative Director für Arbeitsplatzdesign des Unternehmens, wird von Frame damit zitiert, dass es bei The Core „nicht um aktivitätsbasiertes, sondern um arbeitsstilbasiertes Arbeiten geht. Wir konzentrieren uns mehr auf den Einzelnen. Was sind seine oder ihre Bedürfnisse?” Jeder Bereich spiegle das wider, was CBRE als Kernelemente (auch wiederum vier) definiert hat: gesundes Arbeitsumfeld, Nachhaltigkeit auf allen Ebenen, ein mittels Smart-Tech leistungsfähiges Gebäude, Kooperation und Ko-Kreation als Leitmotiv.

Im The Core steckt viel Foschung

CBRE hat im Vorfeld die neuesten Forschungsergebnisse der Universität Twente genutzt, um herauszufinden, wie das Arbeitsumfeld die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistung von Büronutzern beeinflusst.