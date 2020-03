Ein Versteck an der Goldküste

Die Küste des Zürichsees ist wahrlich eine ganz besondere Ecke der Schweiz. Dort, am Stadtrand Zürichs gelegen, findet man Promis, Banker und richtig Reiche wie Sand am Meer. Also sind die Spielregeln für die Objekte am Wasser auch seit Generationen in Stein – Marmor vermutlich – gemeißelt: Wer echt Asche hat, lässt sich an der sonnenseitigen „Goldküste“ nieder. Die mit etwas weniger Kohle an der schattigeren „Silberküste“. Aber als Versteck nutzt diese Gegend des Sehen und Gesehenwerdens definitiv niemand.

Goldküste der Reichen

Schließlich gilt – ganz egal auf welcher Seeseite man sich auch befindet – wer hier wohnt ist jedenfalls auf die Butterseite gefallen. Und will das auch zeigen. Dementsprechend begehrt sind nicht nur die Grundstücke mit Seezugang sondern längst auch jene, die etwas oberhalb gelegen sind. Jene also, die statt des Badebereichs einen prachtvollen Ausblick auf die Uferlandschaft und das weite Wasser freigeben.

Nur kein Hingucker

Eben ein solches Fleckchen Erde konnte sich ein glücklicher Investor kürzlich sichern. Um den auf einer Hügelkuppe gelegenen Park zu gestalten wurde das Zürcher Studio „Think Architecture“ mit der Planung eines mehrteiligen und mit der vorherrschenden Hügellandschaft möglichst verschmelzenden Hauses beauftragt. Übersetzt ausgedrückt: Dieser Auftraggeber will offensichtlich genau das Gegenteil seiner Nachbarn – ein Versteck statt eines Hinguckers!