Es werde Licht!

So liegt der Projektname auch auf der Hand: Light Falls. „Dies drückt perfekt die Seele des Entwurfs aus“, sagen die Architekten. Und führen weiter aus: „Der Kaskadeneffekt des Tageslichts, das in vertikaler Bewegung in die Mitte des Gebäudes gebracht wird, belebt die Innenräume, ohne große Einschnitte in der Fassade machen zu müssen.“ So habe man das Ziel, ein Objekt modern bewohnbar zu machen, ohne den traditionellen Baubestand zu zerstören, erreicht.

Besonderer Kunstgriff

Gleichzeitig hat man damit auch noch auf die heimliche Leidenschaft der Besitzer Bezug genommen: Deren wachsende Kunstsammlung kommt dank des vielen Tageslichts nun noch besser zur Geltung. Was auch erklärt, warum deren Name sowie die genaue Adresse des Objekts unbedingt im Dunkel bleiben sollen …

Text: Johannes Stühlinger

Fotos: NAARO

