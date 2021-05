Shinrin-Yoku ist vor einigen Jahren auch in Europa ein Begriff geworden. Es kommt aus dem Japanischen und heißt so viel wie „Waldbaden”. Alle, die in Park- oder gar Waldnähe wohnen, dürfen sich glücklich schätzen. Können sie doch diesem erholsamen Vergnügen unkompliziert fröhnen. Aber die Bewohner des Wohnhauses „Het Bosbad” in Eindhoven zählen zu den besonders Glücklichen: Sie wohnen gleich mitten unter Bäumen. Da ist das Waldbaden sozusagen in der Miete inkludiert.