Ohne Grund aber mit Boden

Wenn man nun aber alle Ängste vom Tisch wischt, bleibt vor allem die Wahrnehmung der Loslösung aus der Welt. „Im Gegensatz zu den meisten aktuellen Projekten versucht dieses Objekt nicht mit seiner Umwelt zu verschmelzen und sie zum Freunde zu machen,“ so Milad Eshtiyaghi. Vielmehr will das schwebende Haus mit der Erde per se nichts zu tun haben – es flüchtet regelrecht. Und damit sorgt der Architekt am Ende auf ungewöhnliche Art und Weise trotzdem dafür, dass möglichst wenig Natur verbaut wird. Schließlich braucht das Objekt selbst so gut wie keinen Grund und Boden.

Nur der Mast, an dem das häusliche Glück hängt, nimmt ein paar Quadratmeter in Anspruch. Doch dieses Detail lässt Eshtiyaghi in seiner Darstellung von abgekoppelter Naturnähe ganz entspannt unter den Tisch fallen. Oder halt vom Kliff.

Text: Johannes Stühlinger Bilder: Milad Eshtiyaghi