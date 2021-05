Das Haus aus dem Drucker

Zu finden ist das innovative Bauwerk in der italienischen Gemeinde Massa Lombarda in der Region Emilia-Romagna. Sein Baustoff ist die rohe Erde, die in unmittelbarer Umgebung des Hauses zu finden ist. Kein langer Transport, keine CO₂-intensive Herstellung, keine weitere Verknappung von Rohstoffen und daher auch kein Müll, der am Ende seiner Lebensdauer teuer entsorgt werden muss. Denn – wie wir nicht zuletzt aus der Bibel wissen – Erde wird am Ende wieder zu Erde. Dieser immerwährende Rohstoffkreislauf bildet auch die Basis der neuen ökologischen Denkschule von Cradle to Cradle.