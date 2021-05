„Six Senses“ macht Ibiza „grüner“

Die Gruppe führtaktuell 16 Hotels und Resorts sowie 25 Spas in 19 Ländern.Weitere 31 Hotelanlagen befinden sich derzeit in der Planungs- und Bauphase.

Das Schöne an der „Six Senses“ Strategie: Das Unternehmen setzt bei all seinen Projekten auf Nachhaltigkeit und Anlagen, die Natur, Kultur und Tradition ihrer Standorte würdigen. In Ibiza nun also mit einem extravaganten Mix aus erholsam-grünem Inselrefugium und schickem Szene-Treff.