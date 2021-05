Mission Rock „rockt“ San Francisco

Durch die außergewöhnliche Kooperation renommierter Architekturbüros können die Mission Rock Entwickler auf eine geballte Ladung einschlägiger Erfahrung setzen. So ist etwa Henning Larsen für innovative urbane Projekte wie „Fælledby“ in Kopenhagen oder den Brüsseler Place de Brouckére bekannt. Gleiches gilt für MVRDV, das aktuell zum Beispiel mit dem Alt und Neu, Stadt und Natur verbindenden Konzept für „Nieuw Bergen“ in Eindhoven beeindruckt. Auch das preisgekrönte Studio Gang, WORKac und alle Co-Designer warten mit höchster Expertise auf.

Im Fokus: Lebensfreude

San Francisco darf sich also getrost auf ein großartiges, zukunftsfittes neues Viertel freuen. Auf eines, das ebenso vor Lebensfreude und Vielseitigkeit glitzert wie die legendäre „City by the Bay“ selbst.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: MVRDV, Henning Larsen / Taras Baran, Studio Gang, SCAPE, Tishman Speyer, Pixelflakes, Binyan Studios, Rinaldi Group LLC