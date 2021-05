Zurück in die Zukunft

Weltmeister im urbanen Holzbau

In Sachen Holzbau ist Norwegen in den letzten Jahren sogar zum Weltrekordhalter avanciert. In der Kleinstadt Brumunddal, 140 Kilometer nördlich von Oslo, steht das aktuell höchste Holzhochhaus der Welt. Das Besondere am 85,4 Meter hohen Mjøstårnet ist, dass der Mixed-Use-Tower ohne Betonkern errichtet wurde. Geplante Woodscraper wie das WoHo in Berlin oder The Dutch Mountains in Eindhoven werden den norwegischen Turm in naher Zukunft zwar deutlich überragen, sind aber in einer Hybridbauweise aus Holz und Beton geplant und daher nur bedingt vergleichbar.

Das neue Stadtentwicklungsprojekt Fjordporten Oslo S soll die nachhaltige Urbanisierung mittels Holzbau weiter vorantreiben. Bereits 2017 schrieb Bane NOR Eiendom, eine Tochter der staatlichen Eisenbahngesellschaft, einen Architekturwettbewerb aus. Abgesehen von der zukunftstauglichen Bauweise sollte der Entwurf mit der Umgebung interagieren und eine gute Infrastruktur für die weitere Entwicklung des Viertels bieten.