Das Rotterdamer Reisfeld

Wer schon einmal in Bali war hat bestimmt die phänomenalen Reisterrassen im Hinterland von Ubud bestaunt, dem kulturellen und spirituellen Zentrum der Insel. In allen Grüntönen leuchtend und in allen Größen werden die Reisfelder in mühsamer Handarbeit terrassenförmig an den Hängen angelegt. Die Balinesen nennen sie auch „Himmelstreppen zu den Göttern”. Auf indonesisch heißen die Reisfelder Sawa.