Snøhettas schwarzer Erstling in Tokio

Das Burnside liegt – wie passend – im Herzen der Tokioter Straßenkultur und Kunstszene, in Harajuku. Das ist ein farbenfrohes, lebhaftes Viertel, in dem sich ausgefallene Läden mit Vintage-Kleidung und Cosplay-Geschäfte in guter Nachbarschaft mit gehobeneren Boutiquen, unzähligen kleinen Bars und trendigen Cafés befinden. Zu den kulturellen Höhepunkten zählt zudem das Watari Museum of Contemporary Art mit innovativen wechselnden Ausstellungen.

Kreuzung aus Tokio und der Bronx

Man läuft nicht Gefahr, das Burnside zu verfehlen: es ist mitten in einem FamilyMart in einer ehemaligen Boutique. Die japanische Handelskette ist nach 7-Eleven und Lawson Japans drittgrößter Convenience-Store-Betreiber. Tagsüber wird der Gaumen von Chefkoch-Speisen verwöhnt. Abends verwandelt sich das im Auftrag von En One Tokyo entworfene Burnside zu einer lässigen Bar und Lounge.