Was es wirklich kann, wurde beim ersten realisierten Projekt offensichtlich. Dem Neubau des Musikpavillons am Sint-Oelbert-Gymnasium in Oosterhout in den Niederlanden. Hierbei wird eindrucksvoll demonstriert, welche Auswirkungen die Pretty Plastic-Schindeln auf die direkte Umgebung haben.

Pretty Plastic – weil aus der Umgebung

Alle 9.000 maßgefertigten Schindeln, mit denen der Pavillon verkleidet wurde, stammen aus Plastikabfällen, die von den Einwohnern der Region zuvor gesammelt worden waren. „Es handelte sich dabei vorwiegend um größere Abfallprodukte aus PVC“, so die Visionäre. Das seien vor allem Fensterrahmen, Fallrohre und Regenrinnen gewesen. Diese wurden erst geschreddert und dann zu neuen, langlebigen Schindeln weiterverarbeitet. Übrigens: Jede dieser Pretty Plastic-Fliesen hängt an nur einem Nagel. Sie fixieren einander in Summe am Ende gegenseitig. „Auch so wird langfristig Material gespart“, heißt es.