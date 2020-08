Natürlich wäre es zu kurz gedacht, ausschließlich in Wien nach Adolf Loos Bauten zu suchen. Immerhin lebte der Architekt in den 1920er Jahren vorwiegend in Paris. Dort baute er unter anderem ein Eigenheim für Dadaismus-Mitbegründer Tristan Tzara. Außerdem entwarf er ein Haus für die legendäre Josephine Baker. In Prag dient die von Loos designte Villa Müller heute als Museum. Und andere Villen in Tschechien sowie die Villa Karma nahe Montreux zeugen ebenso von seinem Schaffen.

Der große Loos, ein schlechter Schüler

Loos, der – etwa wegen schlechter Noten in Betragen und Zeichnen – mehrfach die Schule wechseln musste, studierte an der Technischen Hochschule in Dresden. 1893 bis 1896 lebte er in den USA. Dort verdiente er sich lange Zeit als Hilfsarbeiter und Musikkritiker seinen Lebensunterhalt. Dann zog er nach Wien. Ehe der Heimkehrer in erster Linie Interieurs designte, machte er sich durch Artikel für die Neue Freie Presse einen Namen. Sein erstes großes Bauwerk – das Looshaus – machte den begeisterten Hobby-Schachspieler international bekannt.