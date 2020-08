Nach Corona ist vor Corona

Es hat freilich eine gewisse Logik: Eben jenes Land, in dem das die Welt in den Lockdown manövrierende Coronavirus erstmals aufgetreten ist, möchte in Zukunft die Dinge ein bisschen richtiger machen als in der Vergangenheit.

Weniger sympathisch daran: Statt die konkreten Ursachen für den Ausbruch zu ergründen – Stichwort: Tiermärkte – sorgt man sich in China eher darum, wie man in Zukunft mit einem Lockdown selbst besser zurande kommt. Und hat einen entsprechenden Architektur-Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem sich alles um die krisensichere Stadt dreht.

Europa als chinesische Lösung?

Darauf hat offenbar das spanische Architekturbüro Guallart Architects eine ideale Antwort gefunden. Der Vorschlag des in Barcelona ansässigen Studios wurde soeben als Gewinnerprojekt präsentiert. Und das hat wohl unter anderem den Hintergrund, dass es sich an europäischen Strukturen und Lebensräumen orientiert. Selbst die in Europa gerade besonders angesagte Holzbauweise kommt hierbei besonders zum Tragen.