Top-Drei für die T. Roosevelt „Library“

Theodore Roosevelt soll gesagt haben: „Ohne meine Erfahrungen in North Dakota wäre ich niemals Präsident geworden.“ Vor allem im genannten US-Bundesstaat an der kanadischen Grenze hört man dieses Zitat gern. Und ebendort soll T. Roosevelt nun ein neues Denkmal gesetzt werden: Eine „Presidential Library“, wie es sie inzwischen auch für 13 andere ehemalige US-Präsidenten gibt. Nicht, dass es bislang keine musealen Gedenkstätten für den gebürtigen New Yorker gäbe, der von 1901 bis 1909 die US-amerikanische Geschichte prägte. Doch in den berühmten Badlands will man eine besondere Hommage schaffen. Und die Entwürfe der drei Finalisten des entsprechenden Wettbewerbs garantieren, dass dies auch gelingt.

Snøhetta, Henning Larsen & Studio Gang

Was die drei international hoch renommierten Architekturbüros Snøhetta, Henning Larsen (siehe auch Beitragsbild) und Studio Gang für das Projekt designt haben, wurde Mitte August präsentiert. Unweit des Theodore Roosevelt Nationalparks, in der Stadt Medora, bei der das Monument entstehen soll. Die endgültige Entscheidung wird nicht leicht. Denn alle drei Konzepte sind beeindruckend. Und alle drei entsprechen den Vorgaben der Theodore Roosevelt Presidential Library Foundation.