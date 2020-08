Kunst-Depot in der „Spiegel-Schüssel“

Was auch rundum geschieht, blüht oder wächst: Der Boijmans Bau spiegelt es wider – und würdigt so auch die Natur des Museumparks, den Landschaftsarchitekt Yves Brunier in den 1990er Jahren mit dem Office for Metropolitan Architecture (OMA) geschaffen hat.

Öffentlich statt ungesehen verwahrt

Mit dem spektakulären Projekt will das Boijmans Van Beuningen Museum mehr Kunst denn je öffentlich darbieten. Deshalb ist MVRDVs Design ganz auf Besucherfreundlichkeit ausgerichtet. Stolze 99 Prozent des Gebäudes werden für Besichtigungen offenstehen und die 151.000 Artefakte der Sammlung präsentieren. Dadurch soll mit einer unliebsamen Tradition gebrochen werden: Derzeit können viele internationale Museen nur sechs bis sieben Prozent ihrer Sammlungen in Ausstellungen präsentieren. Die restlichen 94 Prozent bleiben im Speicher – zwar wohlbehütet, aber ungesehen, was schwerlich ihrem Sinn entspricht.