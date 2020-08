Das Stiegen-Haus

Stair House mit „Landschaftstreppe”

Besonders auffallend ist natürlich die Treppe des mittleren Baukörpers – ein gleichzeitig dynamisches und statisches Element. Für Formative Architects hat die „Landschaftstreppe” damit so etwas wie eine eigene Persönlichkeit. Sie sei beileibe nicht mit „normalen Treppen“ vergleichbar, die „einfach nur Höhen überwinden helfen”. Immerhin kommt man auf ihr – in Verbundenheit mit der Umgebung – auf eine Höhe von fast drei Stockwerken. Und hat so diesen fantastischen Rundum-Blick.