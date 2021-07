Wie haben Digitalisierung und Building Information Modeling (BIM)Ihre Arbeit verändert?

BIM ist in den vergangenen 15 Jahren in den nordischen Ländern zu einem wichtigen und integralen Bestandteil jedes Entwurfs-, Planungs- und Bauprozesses geworden. Auch im öffentlichen Bausektor ist BIM mittlerweile eine Anforderung. Daneben ist es ein wichtiges Werkzeug, um die in Baumaterialien enthaltene graue Energie zu ermitteln, so dass der C02-Fußabdruck unserer Projekte reduziert werden kann.

Wo nützen Ihnen diese Tools besonders?

Das Analoge und das Digitale sind klar in Snøhettas Designmethodik eingebettet. Sie ist in einem ständigen Zustand der Neuentwicklung und Optimierung. Ehrlich gesagt, denken wir nicht so viel darüber nach. Es ist ein organischer Teil des Arbeitsablaufs...

Wie sieht dieser beispielsweise aus?

Ein internationales Beispiel ist unser Bauprojekt in Paris, der Hauptsitz der französischen Zeitung „Le Monde“. Hier hat ein Snøhetta-Architektenteam einen eigenen Design-Workflow mit einer Kombination aus Computer-Tools, Building Information Modeling und Cloud-basierten Interaktionsplattformen entwickelt.

Der Workflow ermöglicht es Snøhetta und den beteiligten externen Mitarbeitern, die äußerst komplexen Gebäudeentwürfe zu koordinieren und zu kommunizieren, sowie Entwurfsänderungen in einer Live-Datenbank zu verwalten und zu aktualisieren. Mit Programmen wie Revit, Rhino, Grasshopper, Dynamo und Flux können die Teammitglieder effektiv miteinander kommunizieren.