„Dieses Solardach wird das Tageslicht filtern und eine entspannte Umgebung schaffen. Der von einheimischen Bäumen umrahmte Boulevard wird das Wohlbefinden steigert“, heißt es seitens der Architekten.

Nur Bäume der Region

Gleichzeitig hat man aber auch an das Rundherum gedacht: „Fünfzig Kampferbäume werden direkt vor dem Eingang des Marktes gepflanzt werden. In der weiteren Umgebung sind 3000 Bäume und Sträucher, die in Shanghai heimisch sind, geplant. Darunter natürlich Shanghais Stadtblume, die weiße Magnolie, Ginkgo und Chinesische Zürgelbäume“, so das Architektur-Studio.

Echt keine Anfänger

Dieses ist übrigens auf derartigem Terrain durchaus bewandert. Der so genannte Solar Trees Marketplace ist das jüngste in einer Reihe von Projekten, bei denen sich das in Sydney ansässige Büro von der Natur inspirieren lässt. „Stets mit dem Ziel, eine lebenswertere städtische Umgebung zu schaffen“, wie der Chef betont. Zu dieser Reihe von Entwürfen gehören der Urban Forest in Brisbane oder das Projekt Sky Trees in der Innenstadt von Los Angeles.

Vienna Calling?

Und wenn man kurz einen Blick auf den berühmten Wiener Naschmarkt und die in Österreichs Hauptstadt heftig diskutierten Erweiterungspläne (Stichwort: Bürgerprotest) wirft, möchte manch einer vermutlich am liebsten einfach Koichi Takadas Nummer wählen …

Text: Johannes Stühlinger Bilder: Koichi Takada Architects / SAN