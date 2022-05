Vom Lehrling zum sicheren Job

Verena Loidolt war schon immer am Verkauf interessiert. Als sie dann bei SPAR in einer Filiale schnuppern durfte, war fĂŒr sie klar, dass sie auch dort arbeiten möchte. Und sie bekam die Chance, eine Lehre im Einzelhandel zu starten. Schon ein Jahr nach dem Abschluss der Lehre wurde sie Leiterin der Obst- und GemĂŒseabteilung, knapp drei Jahre spĂ€ter stieg sie zur zweiten stellvertretenden Filialleiterin auf.

„Die Lehre bei SPAR trifft den Zeitgeist junger Menschen. Wir können der ‚Generation Sicherheit‘ genau das geben: Nach der Ausbildung bieten wir jedem, der seine Lehre bei SPAR erfolgreich abgeschlossen hat und einen sicheren Arbeitsplatz möchte, diesen auch an. Die beruflichen Aussichten in der spannenden und abwechslungsreichen Welt des Handels sind jedenfalls hervorragend“, so SPAR-Vorstand KR Hans K. Reisch.