Wie kreative Köpfe Schule revolutionieren

Schule soll die Kinder auf eine Zukunft vorbereiten, die noch niemand kennt. Für Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des Österreichischen Bundesverlags öbv, steht fest: „Damit wir Schülerinnen und Schüler zukunftsfit machen können, braucht die Bildung innovative Impulse und motivierte Bildungsheldinnen und -helden.“ So luden öbv und KURIER zu einer Podiumsdiskussion ins Haus der Musik, bei der Motivierte aus dem Bildungsbereich sich zu neuen Impulsen austauschten.

Was sich junge Menschen wünschen, machten Schülerinnen der Sinnbildungsstiftung klar: Für Douaa, 15, ist es wichtig, „als Schülerin auch mal ermutigt zu werden: Das ist deine Stärke. Das hast du dich getraut. Hier hast du Fortschritte gemacht.“ Isabel, 14, berichtet: „Eine Umfrage unter Schüler*innen hat gezeigt, dass es das Bedürfnis gibt, dass individueller auf sie und ihre Stärken eingegangen wird.“

Wo jeder und jede Verantwortung übernimmt

Sich im Altenheim mit Senioren unterhalten, im Kindergarten den Jüngsten in verschiedenen Sprachen vorlesen oder in der Gruft Kleiderspenden sortieren: In der Mittelschule Schopenhauerstraße in Wien müssen alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse 30 Stunden ehrenamtlich aktiv sein. Direktorin Erika Tiefenbacher will nämlich, dass ihre Kinder nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, sondern auch soziale Kompetenzen erwerben. „Soziale Intelligenz kann man trainieren, aber sie verkümmert, wenn man sie nicht fördert“, ist die Direktorin überzeugt. Besonders nach der Pandemie sei das soziale Lernen wichtig. Auch deshalb, weil sich Jugendliche so als selbst wirksam erleben– also, dass siemerken, dass sie auch schwierige Situationen meistern können. Eine Eigenschaft, die jeder und jede im Leben gebrauchen kann. Das soziale Engagement ist aber nicht das einzige, was die jungen Menschen in der Schopenhauerstraße auszeichnet.