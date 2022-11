„Kein Wunder, dass Lehrende sich alleingelassen fühlen“

Wie lehrt man also diese neuen, übergreifenden Kompetenzen? Wie macht man gute Elternarbeit und wie setzt man digitale Tools im Unterricht tatsächlich sinnvoll ein? Vieles davon wird im Lehramtsstudium nicht oder nicht genug thematisiert. Zudem geben 47 Prozent der Lehrenden in einer Umfrage des öbv an, dass sie das bestehende Fortbildungsangebot nicht ausreichend finden: zu praxisfern, zu wenig konkret, zu unflexibel. „Da könnte ich jetzt zwei Stunden reden!“, ruft der Tiroler Mathelehrer Michael E. Luxner aus, als er nach aktuellen Problemen bei der Lehrendenfortbildung gefragt wird und fügt hinzu: „Ich bin kein Fan der Fortbildung mehr.“

Leila Babić, die bis letztes Jahr über Teach for Austria als Lehrerin tätig war, gibt zu bedenken: „Es gibt Fortbildungen, die großartig sind, aber eben auch viele, die theoretisch und verstaubt sind. Ein bisschen Nachhilfe könnte das Fortbildungsangebot schon gebrauchen.“ Die Lehrerin Anna Weghuber bemängelt vor allem den fehlenden Praxisbezug vieler Fortbildungen: „Ich habe acht Jahre lang an einer Mittelschule mit 100 Prozent SchülerInnen nichtdeutscher Herkunftssprache unterrichtet. Wenn man in Fortbildungen hört, was man alles tun sollte, ist das oft realitätsfern. Ich brauche praxisbezogenen Input, der umsetzbar ist und funktioniert.“