Hat das Schulbuch ausgedient?

Was heißt hybrider Unterricht?

In der Praxis sieht das so aus, dass Schülerinnen und Schüler Tablet, Heft und Buch gleichermaßen benutzen. Die Idee ist, dass diese verschränkten Lehrmittel in Kombination den Lehrplan erfüllen – also, dass das Buch nicht mehr allein den kompletten Lehrplan abdeckt, sondern gemeinsam mit digitalen Inhalten und Lehrmitteln.

Und der zweite Schritt?

Der nächste Schritt ist, rein digitale Lehrmittel über die Aktion zu finanzieren. Lehrmittel, die nicht ausschauen wie die derzeitigen E-Books oder E-Books plus (blätterbare PDFs mit digitalen Anreicherungen), sondern vollständig digital konzipiert sind und damit die Digitalisierung in den Klassenzimmern vorantreiben. Wünschenswert wäre, wenn es künftig keinen Unterschied mehr macht, ob ein Lehrmittel analog oder digital ist.

Sollte die Schulbuchaktion also im Grunde fortgesetzt und nur um die Digitalisierung erweitert werden?

Man muss die Schulbuchaktion jedenfalls an die aktuellen Entwicklungen rund um die Digitalisierung anpassen: Den großen Vorteilen digitaler Lehrmittel muss in Zukunft Rechnung getragen werden; sie können leichter aktuell gehalten und schneller angepasst werden als gedruckte Bücher. Wie damit künftig die Qualitätssicherung der Lehrmittel und aufwendige Approbationsverfahren ausgestaltet werden sollen, ist sicherlich eine Herausforderung. Derzeit ist ein Lehrmittel einmal genehmigt und ich darf daran nichts mehr ändern. Das ist in der Ära der Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß.