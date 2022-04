Was bringt die digitale Schule?

Kinder im Mittelpunkt

„Seit 250 Jahren leisten wir inhaltliche Beiträge zur Weiterentwicklung der Bildung in Österreich. Unser Ziel ist ein Schulwesen, in dem Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt stehen – in Schulen, die als attraktive Lernumgebungen offene Orte der Kommunikation und des Austauschs sind. Den Lehrerinnen und Lehrern kommt die entscheidende Rolle als Coaches zu. Sie begleiten Schülerinnen und Schüler bei multimedialer, abwechslungsreicher Projektarbeit, unter freier Nutzung aller zeitgemäßen digitalen Instrumente und Lösungen.“

Kooperationen

Um das bestmöglich umzusetzen, kooperiert der Verlag unter anderem mit EdTech- Unternehmen wie Studyly. Das Wiener Start-Up hat eine interaktive Mathematik- App entwickelt, die sich an das individuelle Leistungsniveau der Lernenden anpasst und sie so perfekt auf Schularbeiten im Angst- Fach Nummer 1 – Mathematik – vorbereitet. Leon Frischauf, Gründer von Studyly erläutert den Vorteil dieser App für alle Kinder und Jugendlichen folgendermaßen: „Durch die Individualisierung der Aufgaben werden alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen gefördert, was ein individuell angepasstes Lerntempo ermöglicht. Das führt nachweislich zu besseren Ergebnissen und ist in der Form analog gar nicht möglich.“