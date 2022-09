Bildung: Jedes Kind hat Potenzial

Das Potenzial, Außergewöhnliches zu leisten, haben weitaus mehr Kinder als gedacht, wie eine Studie zeigt: In jedem Klassenzimmer sitzen drei bis vier Kinder, die das Potenzial zu außergewöhnlichen Leistungen haben. Das heißt: 200.000 österreichische Schülerinnen und Schüler sind in Teilbereichen unterfordert und könnten sich über das, was der Lehrplan verlangt, weiterentwickeln. „Darüber sollte man sich Gedanken machen. Ich bezweifle jedoch, dass die ,klassische Hochbegabung’ ein sinnvoller Maßstab für Potenzial ist“, meint Schulyok.

Eine Begabung wird in Zukunft besonders wichtig, meint Hengstschläger: die Lösungsbegabung. Heißt: „Lösungen für Probleme zu finden, für die es noch keine Lösungen gibt. Das wird angesichts der Herausforderungen und Veränderungen, vor denen wir stehen, das wichtigste Talent sein. Darin ist nicht jeder gleich begabt – doch wie bei allen Begabungen, kann man auch hier nur durch Üben, Üben, Üben zum Meister werden“.

Doch Lösungskompetenz sei leider das Talent, das in der Schule am wenigsten gefördert wird: „Kinder dabei zu unterstützen, dass sie selbst Lösungen entwickeln, diese testen und auch umsetzen – da tun wir zu wenig.“

Geht es darum, Talente zu entdecken und zu fördern, sind die Lehrpersonen zentral – davon ist Maximilian Schulyok überzeugt: „Ein Kind kann seine Talente nur dann entwickeln, wenn es Zeit und den Raum dafür bekommt. Derzeit ist die Lehrkraft zu oft mit Verwaltungsaufgaben und anderem beschäftigt, was nicht ihre ureigentliche Aufgabe ist.“

Sie freizuspielen – da können Verlage unterstützen, „indem wir gute Bildungsinhalte bieten, die es ermöglichen zu differenzieren, indem etwa ein Schüler ein Beispiel erhält, das leichter zu lösen ist und ein anderer eine anspruchsvollere Aufgabe bekommt. Hier bietet die Digitalisierung der Unterrichtsmedien viele Möglichkeiten – die App Studily erkennt etwa ganz gut, wo ein Kind steht und welche Aufgabe für sein Leistungsniveau die beste ist.“