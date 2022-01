Lernziel: Mut, Zuversicht und Selbstvertrauen

Dass sich da einiges ändern muss, erklärt Niki Popper so: „Bisher kamen die Menschen ganz gut damit zurecht, wenn sie Probleme nach Schema F gelöst haben. Doch das geht jetzt nicht mehr.“

Aktuelles Beispiel: „Plötzlich waren alle damit konfrontiert, dass ihre Freiheit eingeschränkt wurde. Sicher kann man darüber diskutieren, ob die Maßnahmen sinnvoll waren. Doch am Ende musste jeder und jede mit der Situation umgehen lernen“, gibt Popper zu bedenken.

Das hat sich insbesondere in den Bildungseinrichtungen gezeigt. „Von heute auf morgen mussten die jungen Menschen in der Schule selbstständig lernen. Da kommt man mit standardisierten Methoden nicht weiter“, meint Popper. In der Praxis heißt das: „Standardisierte Vorträge sollten nicht mehr in den Klassenzimmern stattfinden. Die kann man auch auf Video aufnehmen, sodass Schüler und Schülerinnen diese jederzeit und so oft sie wollen abrufen können. Der Lehrende hat dann während des Unterrichts genügend Zeit, über Probleme zu reden und den Stoff praktisch einzuüben.“