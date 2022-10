Mehr Wertschätzung für Lehrerinnen und Lehrer

Viel abverlangt wird den Lehrpersonen auch durch die neuen Lehrpläne für alle Fächer, die ab dem Schuljahr 2023/24 in Volksschule, Mittelschule und AHS-Unterstufe eingeführt werden. Diese stehen in der Kritik, im Unterrichtsalltag schwer umsetzbar zu sein. „Die neuen Lehrpläne halte ich besonders in Bezug auf Kompetenzorientierung und Digitalisierung für wichtig und richtig, dennoch kann ich die Frustration der Lehrerinnen und Lehrer nachvollziehen. Wir arbeiten bereits seit zwei Jahren intensiv daran, die Lehrpläne gut und verständlich in unsere Bildungsmedien zu übersetzen und dadurch den Lehrkräften praxistaugliches Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben, um die Lehrplanziele mit ihren Klassen erfolgreich umsetzen zu können“, meint Schulyok.

Angesichts all der fordernden Rahmenbedingungen sei der aktuelle Mangel an Lehrpersonen keine Überraschung – und auch nicht neu: „Vor fast zehn Jahren, als ich angefangen habe zu unterrichten, hat kurz vor Schulbeginn auch viel Lehrpersonal gefehlt. Dieses Problem ist uns also nicht fremd und es muss dringend behoben werden“, erklärt die ehemalige Lehrerin Evelyne Fössleitner.

Dadurch, dass derzeit viele Stellen unbesetzt sind, steige der Druck auf die Lehrenden zusätzlich. Fachfremdes Unterrichten ist hier nur eine der vielen Hürden, vor denen einige Lehrkräfte derzeit stehen. „Wir müssen jetzt reagieren. Lehrerinnen und Lehrer brauchen Perspektiven, mehr Karrieremöglichkeiten im Schulumfeld, bessere Entwicklungsmöglichkeiten und vor allem endlich mehr Anerkennung und Wertschätzung durch die Gesellschaft“, so Schulyok.