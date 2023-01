Bildungstalk: BildungsheldInnen gestalten die Schule der Zukunft

Der 24. Jänner, der internationale Tag der Bildung, wurde vom Österreichischen Bundesverlag öbv und dem KURIER ins Zeichen der BildungsheldInnen gestellt. Zu diesem Anlass fand bei der Talkveranstaltung hoch über den Dächern Wiens in der Libelle im MuseumsQuartier ein reger Ideenaustausch rund um die Zukunft der Bildung statt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Maximilian Schulyok, öbv-Geschäftsführer und Host des Podcasts #klassezwanzigzukunft.

Zu Beginn legten die Podiumsgäste und das Publikum im Saal dar, wer ihre persönlichen BildungsheldInnen sind. Genannt wurden zum Beispiel SchülerInnen, die jeden Tag versuchen einen neuen Bildungsweg zu beschreiten, der sie auf die Zukunft vorbereitet, LehrerInnen mit voller Lehrverpflichtung sowie die Eltern von Geflüchteten, die sich – allen Widrigkeiten zum Trotz – in der neuen Heimat für die Bildung ihrer Kinder einsetzen. Außerdem wurden ErzieherInnen in betreuten Wohngemeinschaften genannt, die sich sogar für die Bildung von Kindern einsetzen, die nicht ihre leiblichen sind.

Diversität

Im ersten Themenblock fragte Maximilian Schulyok, wie Diversität zu einer positiven Ressource in Schulklassen werden und folglich ein gutes kulturelles Miteinander gelingen kann. Hierzu meldete sich Leila Babić zu Wort, sie ist Co-Lead bei Culture School und war mehrere Jahre als Lehrerin tätig: „Ein erster und sehr effektiver Schritt ist es, die Namen der SchülerInnen richtig auszusprechen und nachzufragen, wenn man sich in Bezug auf die Aussprache unsicher ist. So signalisiert man Interesse.“ Auf längere Sicht sollte außerdem die sprachliche Vielfalt in den Unterricht eingebaut werden. „Wenn im Englisch- oder Französischunterricht beispielsweise über Freundschaft gesprochen wird, könnte man auch fragen, wer das Wort Freundschaft noch in anderen Sprachen kennt.“ Dass Diversität noch nicht in der Bildung angekommen ist, begründet Babić mit der fehlenden Vorbereitung der Lehrkräfte: „Leider werden Lehrkräfte in der Ausbildung nicht geschult und völlig unvorbereitet in Klassen mit bis zu 100 Prozent Migrationshintergrund geschickt. Da fällt es natürlich schwer kulturelle Unterschiede zu beachten.“