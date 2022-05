Für saubere Donau: Schwimmender Professor passiert Niederösterreich

Es ist Andreas Faths 14. Tag in der Donau, als er am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Marbach an der Donau (Bezirk Melk) bei strahlendem Sonnenschein aus dem Wasser steigt. Der 57-jährige Chemieprofessor aus Baden-Württemberg hat seit 20. April 624 Kilometer schwimmend zurückgelegt, täglich war er rund acht Stunden im Wasser, nur an einem Tag waren es weniger, weil er sich einen Mageninfekt zugezogen hatte.

2.050 Kilometer im Wasser liegen noch vor ihm, bevor er sein Ziel erreicht: Salina in Rumänien, dort wo die Donau ins Schwarze Meer mündet – geplant ist das für 6. Juni.