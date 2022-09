Gründungs-Turbo setzt sich fort

Besonders ausgeprägt war der Gründungsdrang im Gastgewerbe, der elektronischen Datenverarbeitung und in den Bereichen Geld/Kreditwesen/Realitäten/unternehmensbezogene Dienstleistungen. Gleichzeitig stehen im Vorjahr rund 35.000 Schließungen zu Buche – im Jahr 2020 waren es 27.000 Schließungen.

Jungunternehmer mit Geschäft durchaus zufrieden

Dass sich der Schritt in die Selbständigkeit sehr häufig lohnt, bestätigen auch die Ergebnisse der Austrian Business Check-Umfrage des KSV1870. Demnach haben 54 % der Jungunternehmer (4 Jahre oder jünger) im vergangenen Jahr ein Umsatzplus verzeichnet – bei den etablierten Betrieben waren es etwa 46 %. Mit Blick auf das laufende Jahr rechnen sechs von zehn Jungunternehmen mit einer steigenden Produktnachfrage. „Österreichs junge Wilden halten sich angesichts massiver negativer Einflüsse, wie Preissteigerungen und die Inflation, wacker. Sie performen auch in Krisenzeiten, wenngleich nicht jede Geschäftsidee am Ende von Erfolg gekrönt ist“, so Wagner.