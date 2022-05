Bitte warten: Wirtschaftsaufschwung gestoppt

Krisen als Nährboden für Cyber-Kriminelle

Positiv hervorzuheben ist, dass Unternehmen zuletzt verstärkt digitalisiert haben, wenngleich dies offenbar nicht aufgrund der Pandemie erfolgt ist: „Der Grad der Digitalisierung ist in Österreich zuletzt gestiegen. Viele haben das offenbar aus einer intrinsischen Motivation herausgetan, weniger aufgrund einer pandemischen Notwendigkeit. Wenn dem tatsächlich so ist, dann ist das erfreulich und ein gutes Zeichen für den Wirtschaftsstandort“, so Vybiral. Doch dabei wird offenbar auf das Thema IT-Security vergessen – und das in einer Zeit, die von einer massiv steigenden Zahl an Cyber-Attacken geprägt ist, wie aktuelle Zahlen des Bundeskriminalamtes bestätigen. Aktuell bestätigen zwei Drittel der Betriebe, sich wenig bis gar nicht mit der immer realer werdenden Cyber-Gefahr zu befassen. „Als KSV1870 erachten wir es als notwendig, Österreichs Wirtschaft auch über das Cyber-Risiko von Unternehmen zu informieren und haben daher zwei Tools zum Leben erweckt“, so Vybiral. Während der WebRisk Indicator als erste Orientierung dienen soll, wird im Rahmen eines CyberRisk Ratings eine tiefergehende Analyse angestellt, die das IT-Risiko von Betrieben konkret bewertet.