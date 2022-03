Und jetzt: Sanktionen, Compliance-Fragen und Preisexplosionen

Welche Konsequenzen ziehen Sie in Bezug auf die Bewertung der Unternehmen?

Die Preisexplosionen und die Inflation verursachen den Unternehmen aktuell die größten Schmerzen. Es gibt bei uns laufend Anfragen, ob wir aufgrund der nicht eingepreisten Steigerungen besonders betroffene Branchen nun standardmäßig schlechter bewerten. Das haben wir weder in der Corona-Krise gemacht, noch machen wir es jetzt. Es wäre weder fair noch sinnvoll, einzelne Branchen in Bausch und Bogen „downzugraden“, denn auch innerhalb dieser gibt es teils massive Unterschiede, was die wirtschaftliche Betroffenheit angeht. Eine generelle Herabsetzung der Bonität würde viele Unternehmen abstrafen, die kaum Auswirkungen spüren oder ausgleichende Maßnahmen getroffen haben. Das wäre der Vorschlaghammer. Wir arbeiten mit Präzisionswerkzeugen und halten daher an unserem Bewertungsmodell fest. Das Mittel der Wahl sind engmaschige Einzelfallprüfungen durch unsere Analysten. Im Gegensatz zu anderen Auskunfteien hat der KSV1870 stets ein Team solcher Experten beschäftigt, das Zahlen hinterfragt, individuell prüft und bewertet. Darauf vertrauen wir auch jetzt.

Stichwort Sanktionslisten: Worauf sollten Unternehmen nun achten?

Bereits seit 2017 sind die Betriebe durch die Geldwäscheregelung dazu verpflichtet, genau zu prüfen, mit wem sie Geschäfte machen und wer dahintersteckt. Schon allein deshalb hat sich das Know-Your-Customer-Prinzip mehr und mehr durchgesetzt. Durch die Sanktionen erlangte das Thema jetzt aber eine völlig neue Dimension in der öffentlichen Wahrnehmung. Neben der EU-Sanktionsliste gibt es noch eine Vielzahl von anderen Ländern oder Organisationen, die solche Listen herausgeben.

Ich muss zugeben, dass das für Unternehmen wahrscheinlich schwer zu durchblicken ist und eine manuelle Prüfung einen erheblichen Aufwand bedeutet. Daher unterstützen wir die Wirtschaft mit dem ComplianceCheck. Die Daten werden täglich aktualisiert und in unser System eingespielt. Es gibt vier Kategorien im Rahmen von Compliance-Prüfungen, die international gültig sind und weltweit angewendet werden. Personen und Unternehmen, die auf einer Sanktionsliste stehen, werden dann auch als SIP (Special Interest Person) bzw. SIE (Special Interest Entity) bezeichnet, jedoch wird nicht jeder SIP oder SIE automatisch auf einer Sanktionsliste geführt. Auch strafrechtliche Verurteilungen können zur Einordnung zu einem SIP führen. Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen oder Einzelpersonen können sogar strafbar sein. In diesem Fall raten wir zu größter Vorsicht.