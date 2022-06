Jetzt: Rasches Forderungsmanagement kann wettbewerbsentscheidend sein

Wie sieht die Unterstützung seitens des KSV1870 hier aus?

Grundsätzlich kann es nicht sein, dass schrankenloses Parken zum kostenlosen Parken verkommt. Bedeutet: Wenn ein Nutzer ohne zu bezahlen den Parkplatz verlässt, werden dessen Kennzeichendaten automatisch an den KSV1870 übermittelt. In weiterer Folge kümmert sich der KSV1870 um die Halterdatenabfrage und nimmt mit dem Fahrzeughalter Kontakt auf, um die offene Forderung einbringlich zu machen. Denn am Ende des Tages geht es auch für uns um die Wahrung der eigenen Liquidität.

Neben dem Wegfall von Schrankenanlagen bedeutet dieses Prozedere auch eine erhebliche Zeitersparnis – für den Autofahrer vor Ort, für Sie in der Administration?

So ist es. Einerseits gehört teure Hardware wie etwa Schrankenanlagen und deren Wartung der Vergangenheit an. Gleichzeitig sorgen wir für eine Zeitersparnis bei den Autofahrern. Und für uns bedeutet die Zusammenarbeit mit dem KSV1870, dass wir uns um das Thema der Forderungsbetreibung nicht mehr kümmern müssen, sondern können uns in dieser Zeit auf die nächsten innovativen Smart-Parking-Projekte konzentrieren. Dank KSV1870 SmartServices bleiben wir 24/7 up-to-date und können via Dashboard jeden einzelnen Datensatz einsehen, was uns wiederum umfassende Analysemöglichkeiten bietet.